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Калинина с победы стартовала на турнире WTA250 в Руане

Теннис
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Неплохое начало

Калинина с победы стартовала на турнире WTA250 в Руане

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №65) победила в первом круге турнира серии WTA250 в Руане (Франция). На старте соревнований наша спортсменка одолела японку Нао Хибино (WTA №216).

Счет встречи 2-0 (6-0; 6-4) в пользу Ангелины. В активе украинки 4 реализованных брейка, а в пассиве – 2 двойные ошибки.

В очных противостояниях счет стал 1-1. В следующем раунде Калинина сыграет против победительницы матча Свитолина/Тайхман.

Турнир в Руане продлится с 14 по 20 апреля, призовой фонд – 275 тысяч долларов.

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Ангелина Калинина
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