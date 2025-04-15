Калинина с победы стартовала на турнире WTA250 в Руане

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №65) победила в первом круге турнира серии WTA250 в Руане (Франция). На старте соревнований наша спортсменка одолела японку Нао Хибино (WTA №216).

Счет встречи 2-0 (6-0; 6-4) в пользу Ангелины. В активе украинки 4 реализованных брейка, а в пассиве – 2 двойные ошибки.

В очных противостояниях счет стал 1-1. В следующем раунде Калинина сыграет против победительницы матча Свитолина/Тайхман.

Турнир в Руане продлится с 14 по 20 апреля, призовой фонд – 275 тысяч долларов.