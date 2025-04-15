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Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Теннис
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Украинка выступает в парном разряде

Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская победила в первом круге парного турнира серии WTA500 в Штутгарте (Германия). На старте соревнований наша спортсменка вместе со своей напарницей Еленой Остапенко одолели дуэт местных Насташи Шунк и Эллы Зайдль.

Счет встречи 2-0 (7-6; 6-1) в пользу будущих участниц 1/4 финала соревнований. В активе украинки и латвийки 1 подача на вылет, а в пассиве – 1 двойная ошибка.

Турнир в Штутгарте продлится с 14 по 21 апреля, призовой фонд – 1,064 миллиона долларов. Ястремская также выступит в одиночном разряде, где ее первой соперницей станет ее коллега в паре Елена Остапенко.

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