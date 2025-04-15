Алькарас: Я не хочу ставить себя в статус фаворита грунтового сезона

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас поделился ожиданиями от грунтового сезона.

О фаворитах грунтового сезона

"Я обрел много уверенности в Монте-Карло, я не ожидал выиграть титул, просто хотел набрать форму и провести как можно больше игрового времени, но победа изменила все. Кто фаворит на грунте? Есть много игроков, которые могут выстрелить на каждом турнире. Сейчас на каждом соревновании есть 6-7 теннисистов, которые могут выиграть. Я не хочу ставить себя в статус фаворита грунтового сезона, я подойду к нему с минимальными ожиданиями. Просто хочу сосредоточиться на том, что для меня важно - выходить на корт и получать удовольствие. Если проигрываю - проигрываю, если выигрываю - выигрываю, но я не хочу создавать себе дополнительных ожиданий".

О поиске своего лучшего уровня

"Не думаю, что сейчас я на своем самом высоком уровне. В этом году я уже проводил лучшие матчи, чем те, что были в Монте-Карло. Одно дело - выиграть, другое - хорошо сыграть. Я уже говорил, что уровень тенниса в Монте-Карло не был очень высоким, но дело было в волевых качествах и том, как хорошо я справлялся с трудностями. Считаю, что у меня хороший сезон, возможно, последний месяц был немного слабее, но в целом я выступал на хорошем уровне на почти всех турнирах. Сейчас на грунте не так просто быстро набрать ритм и уверенность, но мы стараемся это сделать".