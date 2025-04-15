  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Калинина – о цели на турнир в Руане: Просто играть изо дня в день, никакой спешки
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Калинина – о цели на турнир в Руане: Просто играть изо дня в день, никакой спешки

Теннис
Обновлено

Спокойно и уравновешенно

Калинина – о цели на турнир в Руане: Просто играть изо дня в день, никакой спешки

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина рассказала о цели на турнир серии WTA250 в Руане (Франция). Ее слова цитирует БТУ:

"Сегодня был отличный матч для меня, второй матч на грунте этого года. Я счастлива, что прошла дальше. Благодарю всех за поддержку.

Какая у меня цель на этот турнир? Просто играть день за днем, ни одной спешки. Я никогда не смотрю вперед, с кем буду играть по сетке. Да, для меня каждый шаг, каждый матч важен" – сказала Ангелина.

Алькарас: Я не хочу ставить себя в статус фаворита грунтового сезона

По теме
yellow-arrow
Алькарас: Я не хочу ставить себя в статус фаворита грунтового сезона
yellow-arrow
Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте
yellow-arrow
Калинина с победы стартовала на турнире WTA250 в Руане
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости