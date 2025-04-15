Калинина – о цели на турнир в Руане: Просто играть изо дня в день, никакой спешки

Украинская теннисистка Ангелина Калинина рассказала о цели на турнир серии WTA250 в Руане (Франция). Ее слова цитирует БТУ:

"Сегодня был отличный матч для меня, второй матч на грунте этого года. Я счастлива, что прошла дальше. Благодарю всех за поддержку.

Какая у меня цель на этот турнир? Просто играть день за днем, ни одной спешки. Я никогда не смотрю вперед, с кем буду играть по сетке. Да, для меня каждый шаг, каждый матч важен" – сказала Ангелина.