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Калинина – о цели на турнир в Руане: Просто играть изо дня в день, никакой спешки
Спокойно и уравновешенно
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина рассказала о цели на турнир серии WTA250 в Руане (Франция). Ее слова цитирует БТУ:
"Сегодня был отличный матч для меня, второй матч на грунте этого года. Я счастлива, что прошла дальше. Благодарю всех за поддержку.
Какая у меня цель на этот турнир? Просто играть день за днем, ни одной спешки. Я никогда не смотрю вперед, с кем буду играть по сетке. Да, для меня каждый шаг, каждый матч важен" – сказала Ангелина.
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