Ястремская не доиграла матч первого круга турнира в Штутгарте

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №46) не сумела выйти во второй круг турнира серии WTA500 в немецком Штутгарте.

В первом поединке основной сетки наша спортсменка уступила латвийке Елене Остапенко (WTA №24). При счете 0-1 (3-6; 0-3) Даяна отказалась от продолжения борьбы из-за плохого самочувствия.

Пока не известно, продолжит ли украинка выступления в парном разряде соревнований, где она вышла в четвертьфинал в дуэте с той же Остапенко.