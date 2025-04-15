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Ястремская не доиграла матч первого круга турнира в Штутгарте

Теннис
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Ястремская не доиграла матч первого круга турнира в Штутгарте

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №46) не сумела выйти во второй круг турнира серии WTA500 в немецком Штутгарте.

В первом поединке основной сетки наша спортсменка уступила латвийке Елене Остапенко (WTA №24). При счете 0-1 (3-6; 0-3) Даяна отказалась от продолжения борьбы из-за плохого самочувствия.

Пока не известно, продолжит ли украинка выступления в парном разряде соревнований, где она вышла в четвертьфинал в дуэте с той же Остапенко.

Напомним, что ранее Калинина с победы стартовала на турнире WTA250 в Руане.

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