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Ястремская не доиграла матч первого круга турнира в Штутгарте
Шансов не было
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №46) не сумела выйти во второй круг турнира серии WTA500 в немецком Штутгарте.
В первом поединке основной сетки наша спортсменка уступила латвийке Елене Остапенко (WTA №24). При счете 0-1 (3-6; 0-3) Даяна отказалась от продолжения борьбы из-за плохого самочувствия.
Пока не известно, продолжит ли украинка выступления в парном разряде соревнований, где она вышла в
Напомним, что ранее Калинина с
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