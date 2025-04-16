Свитолина рассказала об ожиданиях от турнира в Руане

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала об ожиданиях от турнира серии WTA250 в Руане (Франция).

"Я чувствую себя отлично. Очень рада быть здесь впервые. Это отличный турнир, я много о нем слышала и рада, что решила сюда приехать. Очень довольна этим решением. Счастлива, что у меня есть возможность провести несколько матчей на этом корте. Организация отличная, чувствую, что меня здесь очень тепло приняли. И так, с нетерпением жду завтрашнего дня.

Я уже немного представляю, чего ждать. Для меня сейчас главное – сконцентрироваться на себе. Нужно быстро восстановиться, как я уже говорила, постараться показать лучший теннис, сфокусироваться на тех элементах, над которыми я работала. Постараться выложиться полностью, хорошо двигаться, хорошо играть и быть ментально настроенной" – сказала Элина.