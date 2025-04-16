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Ястремская прокомментировала поражение в первом круге турнира в Штутгарте

Теннис

Почти без борьбы

Ястремская прокомментировала поражение в первом круге турнира в Штутгарте

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала поражение от латвийки Елены Остапенко в первом круге турнира в Штутгарте (Германия).

"Утром, когда я разминалась перед матчем, я немного побила мяч и через 10 минут у меня очень сильно пошла кровь из носа и резко упало давление. Я сразу вернулась в номер, была очень сильная слабость. Когда вышла на матч, то после нескольких ударов, почувствовала, что у меня снова сильная слабость и тело внутри дрожит – похоже на такую ​​реакцию организма.

В первом сете я еще пыталась играть и бороться, но потом я уже поняла, что состояние максимально не очень… становится только хуже. Вышедший на корт врач тоже посоветовал сняться и не продолжать матч.

У меня были сомнения в моем матче, но потом я поела, съела сладкое и немного выровняла свое состояние. Однако уже на корте после нескольких геймов в первом сете стало только хуже. Не было баланса, внимания, срывы… Очень жаль, что так получилось… Я чувствовала, что приехала на этот турнир в довольно хорошей форме.

Буду ли играть пару? Если поставят наш матч на четверг, подумаю. Завтра поеду в больницу сдавать анализы" – сказала Даяна.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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