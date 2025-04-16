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Остапенко рассказала, почему ей нравится играть в паре с Ястремской
Уже есть первые результаты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Латвийская теннисистка Елена Остапенко рассказала о впечатлении от игры в паре с украинкой Даяной Ястремской.
"Я чувствую, что этого не хватает некоторым игрокам в парном разряде – этого бесстрашия. Когда ты просто берешь и бьешь, тебе все равно попадет ли он в аут, ты просто бьешь. Я считаю, что это хорошо. Конечно, игроки в одиночном разряде бесстрашнее, чем игроки в паре, потому что некоторые теннисистки в паре могут испытывать сильный стресс и напряжение в решающие моменты.
Я не думаю, что есть какие-то отрицательные моменты. Если у нас неудачный день, значит, у нас неудачный день, но мы сделаем все возможное, чтобы у нас получился хороший день" – сказала Остапенко.
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