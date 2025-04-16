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Показала статус. Элина Свитолина выиграла стартовый матч на турнире WTA 250 в Руане

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Показала статус. Элина Свитолина выиграла стартовый матч на турнире WTA 250 в Руане

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла стартовый матч на турнире WTA 250 в Руане.

Одесская спортсменка, которая находится на 18-м месте в рейтинге WTA, обыграла швейцарку Жиль Тайхманн, занимающую 96-е место.

Первый сет закончился со счётом 6:4 в пользу украинки. Второй сет Свитолина подтвердила класс и победила со счётом 6:2.

Общий результат матча – 2:0.

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Следующий матч Элина Свитолина сыграет с Ангелиной Калининой. Поединок стартует в 12:30 по киевскому времени.

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Элина Свитолина
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Manowar (Харьков)
16.04.2025 в 20:35
Выиграла скорее на ошибках своей соперницы...
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Комментарии 3
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Manowar (Харьков)
16.04.2025 в 20:35
Выиграла скорее на ошибках своей соперницы...
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0
0
terber (ternopil)
16.04.2025 в 20:46
москалику не пукай))
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1
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Manowar (Харьков)
16.04.2025 в 21:09
какой я тебе москаль грязная вонючка??
 
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