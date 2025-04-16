Показала статус. Элина Свитолина выиграла стартовый матч на турнире WTA 250 в Руане

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла стартовый матч на турнире WTA 250 в Руане.

Одесская спортсменка, которая находится на 18-м месте в рейтинге WTA, обыграла швейцарку Жиль Тайхманн, занимающую 96-е место.

Первый сет закончился со счётом 6:4 в пользу украинки. Второй сет Свитолина подтвердила класс и победила со счётом 6:2.

Общий результат матча – 2:0.

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Следующий матч Элина Свитолина сыграет с Ангелиной Калининой. Поединок стартует в 12:30 по киевскому времени.