Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Показала статус. Элина Свитолина выиграла стартовый матч на турнире WTA 250 в Руане
Наша гордость!
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла стартовый матч на турнире WTA 250 в Руане.
Одесская спортсменка, которая находится на 18-м месте в рейтинге WTA, обыграла швейцарку Жиль Тайхманн, занимающую 96-е место.
Первый сет закончился со счётом 6:4 в пользу украинки. Второй сет Свитолина подтвердила класс и победила со счётом 6:2.
Общий результат матча – 2:0.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Следующий матч Элина Свитолина сыграет с Ангелиной Калининой. Поединок стартует в 12:30 по киевскому времени.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Manowar (Харьков)
16.04.2025 в 20:35
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- УПЛ. Кривбасс – Шахтер 1:2. Интрига в борьбе за чемпионство жива
- Доигровка матча Кривбасс - Шахтер начнется позже. Известно новое время начала игры
- Рада снова продлила военное положение и мобилизацию. Известны новые сроки
- Стали известны все участники финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000
Комментарии 3