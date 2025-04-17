Украинская теннисистка Леся Цуренко опубликовала детали скандального поединка в Индиан-Уэльсе в 2023 году.

Спортсменка прокомментировала отказ от матча с белорусской спортсменкой Ариной Соболенко в турнире WTA 1000 в Индиан-Уэльсе.

"Даже в худших кошмарах я не могла представить, что профессиональный тур, который я считала своим домом, станет страшным и чужим местом, где генеральный директор организации сознательно совершил моральное насилие против меня, что привело к панической атаке и неспособности выполнять свою работу. Я говорила об этом открыто и прямо. Я пыталась найти защиту и справедливость в рамках WTA. Но в ответ я столкнулась с равнодушием и несправедливостью, что привело к длительному моральному упадку. Боль, страх, панические атаки, унижения, сокрытие информации, преследование моей команды с целью заставить меня замолчать... и это еще не весь список того, что мне пришлось пережить", - заявила спортсменка.

Украинская теннисистка сказала, что турнир стал на сторону своего работника, а не игрока. Цуренко сказала, что отстаивает свои права в суде, еще с конца прошлого года.

"Тур WTA отказался защитить женщину, игрока, человека. Вместо этого WTA решил защищать человека на руководящей должности. Мой последний шанс защитить себя, отстоять свои права, свое достоинство и предотвратить такие акты насилия в спорте - это искать справедливости в суде. И именно по этому пути я иду с конца прошлого года. Я молю Бога, чтобы никто никогда не пережил того, что переживаю я, и чтобы каждый был привлечен к ответственности за свои действия", - сказала Цуренко.

Напомним, что в 2023 году Леся Цуренко снялась с матча против "нейтральной" Арины Соболенко из-за панической атаки.