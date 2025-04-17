Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина: Я очень довольна своей победой в первом круге Руана
Неплохой матч
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою
"Я очень довольна своей победой в первом круге. Я очень счастлива быть здесь, в Руане – я впервые здесь, слышала много добрых слов о городе, о турнире, о его организации. Центральный корт – просто невероятный! Так что я очень рада, что у меня есть возможность сыграть здесь еще и в следующем круге" – сказала Элина.
Популярное сейчас
- Король умер. Реал - Арсенал 1:2. Видео голов и обзор матча
- Впереди - Барселона. Интер - Бавария 2:2. Видео голов и обзор матча
- Миколенко придется сделать выбор. На него претендует статусный клуб АПЛ
- Стало известно, с кем Костюк сыграет в первом круге Штутгарта
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО