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Свитолина: Я очень довольна своей победой в первом круге Руана

Теннис
Обновлено

Неплохой матч

Свитолина: Я очень довольна своей победой в первом круге Руана

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу в первом круге турнира серии WTA250 в Руане (Франция).

"Я очень довольна своей победой в первом круге. Я очень счастлива быть здесь, в Руане – я впервые здесь, слышала много добрых слов о городе, о турнире, о его организации. Центральный корт – просто невероятный! Так что я очень рада, что у меня есть возможность сыграть здесь еще и в следующем круге" – сказала Элина.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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