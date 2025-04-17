Свитолина: Я очень довольна своей победой в первом круге Руана

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу в первом круге турнира серии WTA250 в Руане (Франция).

"Я очень довольна своей победой в первом круге. Я очень счастлива быть здесь, в Руане – я впервые здесь, слышала много добрых слов о городе, о турнире, о его организации. Центральный корт – просто невероятный! Так что я очень рада, что у меня есть возможность сыграть здесь еще и в следующем круге" – сказала Элина.