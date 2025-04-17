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Известная испанская теннисистка объявила о паузе в карьере

Теннис
Обновлено

Неожиданное решение

Известная испанская теннисистка объявила о паузе в карьере

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанская теннисистка Сара Соррибес Тормо объявила, что решила взять паузу в профессиональной карьере.

"Привет всем,

Я хотела сообщить, что решила взять паузу. Немного времени для себя – для ума и для тела. В течение многих месяцев я страдала на корте.

Веселая и счастливая Сара, которую вы видите вне корта, далека от реальности того, что я чувствую внутри.

Я потеряла радость от тренировок, стремление к прогрессу и даже желание ездить на турниры. Моменты страдания сейчас значительно перевешивают моменты покоя – и это говорит человек, всегда любивший работать, совершенствоваться и соревноваться.

Поэтому, кроме того, что мне нужна помощь, я чувствую, что мне нужно остановиться и отдохнуть. Я не знаю, будет ли это решение постоянным или временным.

Я хочу быть честной и последовательной с тем, что чувствует мое тело.

До встречи, Сара"

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