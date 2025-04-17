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Известная испанская теннисистка объявила о паузе в карьере
Неожиданное решение
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Испанская теннисистка Сара Соррибес Тормо объявила, что решила взять паузу в профессиональной карьере.
"Привет всем,
Я хотела сообщить, что решила взять паузу. Немного времени для себя – для ума и для тела. В течение многих месяцев я страдала на корте.
Веселая и счастливая Сара, которую вы видите вне корта, далека от реальности того, что я чувствую внутри.
Я потеряла радость от тренировок, стремление к прогрессу и даже желание ездить на турниры. Моменты страдания сейчас значительно перевешивают моменты покоя – и это говорит человек, всегда любивший работать, совершенствоваться и соревноваться.
Поэтому, кроме того, что мне нужна помощь, я чувствую, что мне нужно остановиться и отдохнуть. Я не знаю, будет ли это решение постоянным или временным.
Я хочу быть честной и последовательной с тем, что чувствует мое тело.
До встречи, Сара"
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