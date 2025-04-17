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Цуренко подала в суд на WTA и его председателя. Детали
Серьёзное дело
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко подала иск в суд на WTA и его председателя Стива Саймона.
Спортсменка обвиняет ассоциацию "нарушении договора, халатности, небрежном надзоре и удержании" и "небрежном причинении эмоционального расстройства".
Сообщается, что в марте 2025 года юридическая фирма, представляющая WTA подала ходатайство об отклонении иска, в котором претензии Цуренко названы "юридически несостоятельными".
Адвокаты украинки 16 апреля подали ответную жалобу с поправками. По её словам, действия председателя по отношению к украинским теннисисткам, привели к психическому расстройству.
В иске указано, что Саймон не отреагировал на поддержку войны российскими и белорусскими спортсменками и аргументировал, что это "мнение других людей, которое её не касается".
Кроме того, председатель не дисквалифицировал россиян и белорусок, поддерживающих войну, несмотря на обещания.
Также Саймон запретил во время турнира "Ролан Гаррос" провести акцию в поддержку Украины против войны.
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Напомним, что Леся Цуренко выпустила пост, в котором рассказала о событиях 2023 года, когда снялась с турнира в Индиан-Уэльсе.
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