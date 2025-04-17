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WTA отреагировала на иск Цуренко против ассоциации. Реакция организации
Вызывает возмущение
WTA отреагировала на иск Цуренко против ассоциации.
Издание The Athletic направило запрос в ассоциацию по иску украинской теннисистки. Представитель сказал, что WTA осуждала войну и поддерживала украинских спортсменок.
"С самого начала WTA решительно и ясно осуждала войну России против Украины и действия российского правительства против украинского народа. В соответствии с нашей позицией WTA предприняла множество шагов для оказания помощи нашим украинским теннисисткам, которые столкнулись с серьёзными трудностями как профессиональные спортсменки". – рассказали в ассоциации.
При этом, в ассоциации считают, что российские и белорусские спортсменки не несут ответственности за действия правительств своих стран.
"WTA также ясно дала понять, что она была основана на принципах равенства и недискриминации, и её правила предусматривают, что соревнования открыты для всех женщин-теннисисток, которые проходят квалификацию на основе своих заслуг и без дискриминации. В соответствии с этими принципами и в соответствии с позицией других теннисных организаций, WTA считает, что отдельные спортсмены не должны нести ответственность за действия своих правительств". – сказали в WTA.
Ассоциация разочарована действиями Леси Цуренко и уверена, что победит в этом деле.
"Хотя WTA с большим сочувствием относится к серьёзным проблемам, с которыми столкнулась г-жа Цуренко и другие наши украинские спортсменки, мы разочарованы тем, что она решила подать в суд, чтобы привлечь WTA к ответственности за её страдания. WTA и её руководство всегда действовали надлежащим образом и в соответствии с нашими правилами, и мы уверены, что победим в этом судебном разбирательстве", - сказали в WTA.
Напомним, что Леся Церенко подала иск против WTA и представителя Саймона.
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