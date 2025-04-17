Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина вышла в 1/4 финала турнира в Руане, одолев Калинину
Счет 6:4, 6:0
Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина одержала убедительную победу над Ангелиной Калининой во втором круге турнира WTA 250 в Руане.
Свитолина выиграла со счетом 6:4, 6:0.
Благодаря этой победе Элина вышла в четвертьфинал турнира в Руане, где сыграет либо против Джессики Бузас Манейро, либо против Варвары Грачевой.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Английский гранд готовит 20 млн евро за Лунина, - СМИ
- Тибо Куртуа прокомментировал ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против Арсенала
- Карло Анчелотти поделился мыслями после вылета Реала из Лиги чемпионов
- Стали известны все участники финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг
- Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000