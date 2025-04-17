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Свитолина вышла в 1/4 финала турнира в Руане, одолев Калинину

Теннис
Обновлено

Счет 6:4, 6:0

Свитолина вышла в 1/4 финала турнира в Руане, одолев Калинину

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Элина Свитолина одержала убедительную победу над Ангелиной Калининой во втором круге турнира WTA 250 в Руане.

Свитолина выиграла со счетом 6:4, 6:0.

Благодаря этой победе Элина вышла в четвертьфинал турнира в Руане, где сыграет либо против Джессики Бузас Манейро, либо против Варвары Грачевой.

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Элина Свитолина Ангелина Калинина
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