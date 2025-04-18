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Свитолина прокомментировала победу над Калининой на турнире в Руане
Великолепный матч
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Ангелиной Калининой в матче 1/8 финала турнира в Руане.
"Первый сет был непростым. Ангелина упорно сражалась, чтобы вернуться в игру. Нам обоим было тяжело. Я очень рада, что смогла сделать брейк по счету 4-4, а затем подать на сет. Это дало заряд энергии, и я очень хорошо отыграла во второй партии. Я довольна своим выступлением во втором круге.
Ангелину я знаю очень давно. Помню, как я была в ее родном городе, когда нам было 7-8 лет. Она только начинала свои шаги, свою карьеру в теннисе, потому что она на несколько лет моложе меня. Конечно, для Украины это очень много значит, когда есть такие сильные теннисистки, и они соревнуются на турнирах во всем мире на столь высоком уровне. Это отлично для украинского тенниса" – сказала Ангелина.
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