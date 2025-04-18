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Свитолина: Каждый ребенок должен вернуться домой. Фото
Надо сделать все возможное
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина поддержала инициативу BringKidsBack, направленную на возвращение похищенных детей нашего государства на территорию так называемой россии. Соответствующий пост наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
"В эту Пасху, пока многие из нас окружены семьей, тысячи украинских детей все еще далеко от дома, потому что их похитила россия.
Возвращение всех украинских детей должно быть не подлежащим обсуждению элементом мирного процесса. Делюсь этим сегодня, чтобы ясно сказать: #ChildrenAreNonNegotiable.
Каждый ребенок должен вернуться домой. Никаких исключений и условий."
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