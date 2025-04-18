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Серена Уильямс – о допинге Синнера: За такое я бы получила 20 лет

Теннис
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Возможно, но не факт

Серена Уильямс – о допинге Синнера: За такое я бы получила 20 лет

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового тенниса, американка Серена Уильямс прокомментировала допинговый скандал с участием первой ракетки мира Янника Синнера. Ее слова цитирует SkySports:

"Фантастическая личность. Я люблю этого парня, люблю эту игру. Он отличный для этого вида спорта.

Меня так часто унижали, я не хочу никого унижать. Он нужен мужскому теннису.

Если бы я это сделала (сдала положительный тест на допинг – прим), я получила бы 20 лет. Будем честны. У меня отобрали бы титулы Большого шлема" – сказала Уильямс.

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