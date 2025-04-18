Снигур вышла в четвертьфинал турнира серии ITF W75 во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №139) вышла в четвертьфинал турнира серии ITF W75 в Кальве (Франция). В матче 1/8 соревнований она одолела британку Амарни Бэнкс (WTA №326).

Счет встречи 2-1 (5-7; 6-3; 6-2) в пользу Дарьи. Встреча длилась 2 часа 6 минут, это был второй очный поединок, счет 2-0 в пользу украинки.

В борьбе за полуфинал Снигур сыграет против немки Анны-Лены Фридзам (WTA №342). Теннисистки встречались трижды, и дважды наша спортсменка выходила сильнее.