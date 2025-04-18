Вирер поддержала Паолини в матче 1/8 финала турнира в Штутгарте

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер поддержала свою соотечественницу, теннисистку Жасмин Паолини в матче 1/8 финала турнира серии WTA500 в Штутгарте. Соответствующий снимок Доро разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что Паолини победила немку Юли Нимайер в матче 1/8 соревнований и вышла в четвертьфинал Штутгарта. За полуфинал Жасмин будет бороться против американки Коко Гауфф.