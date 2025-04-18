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Вирер поддержала Паолини в матче 1/8 финала турнира в Штутгарте

Теннис
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И это помогло

Вирер поддержала Паолини в матче 1/8 финала турнира в Штутгарте

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер поддержала свою соотечественницу, теннисистку Жасмин Паолини в матче 1/8 финала турнира серии WTA500 в Штутгарте. Соответствующий снимок Доро разместила на своей официальной странице в Instagram.

Вирер поддержала Паолини в матче 1/8 финала турнира в Штутгарте - изображение 1

Напомним, что Паолини победила немку Юли Нимайер в матче 1/8 соревнований и вышла в четвертьфинал Штутгарта. За полуфинал Жасмин будет бороться против американки Коко Гауфф.

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