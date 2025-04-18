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Свитолина пробилась в полуфинал турнира WTA в Руане
Украинка в двух сетах переиграла испанку
Getty Images/Global Images Ukraine
Теннисистка Элина Свитолина успешно преодолела четвертьфинальный барьер турнира WTA в Руане. В напряженном поединке украинка в двух сетах переиграла испанку Жессику Бузас Манейро со счетом 6:3, 6:2.
Эта победа стала знаковой для Свитолиной, ведь этот полуфинал является для нее первым на турнирах WTA за последние 16 месяцев.
За выход в финал престижного турнира Элина Свитолина встретится с румынской теннисисткой Еленой-Габриэлой Русе.
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