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Свитолина пробилась в полуфинал турнира WTA в Руане

Теннис

Украинка в двух сетах переиграла испанку

Свитолина пробилась в полуфинал турнира WTA в Руане

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Теннисистка Элина Свитолина успешно преодолела четвертьфинальный барьер турнира WTA в Руане. В напряженном поединке украинка в двух сетах переиграла испанку Жессику Бузас Манейро со счетом 6:3, 6:2.

Эта победа стала знаковой для Свитолиной, ведь этот полуфинал является для нее первым на турнирах WTA за последние 16 месяцев.

За выход в финал престижного турнира Элина Свитолина встретится с румынской теннисисткой Еленой-Габриэлой Русе.

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