Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина прокомментировала выход в полуфинал турнира в Руане
Борьба за титул
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу в матче 1/4 финала турнира серии WTA250 в Руане (Франция).
"Этот матч был похожим на вчерашний: борьба в первом сете и контроль игры во втором? Да, это был сложный первый сет. Я тяжело сражалась, она заставила меня поработать. Я рада, как смогла остаться сосредоточенной и показала хорошую игру. Выиграть в двух сетах – это очень приятно.
По полуфиналу против Русе, думаю, это будет хороший матч и хорошая борьба. Я рада, что сыграю еще в одном полуфинале в моей карьере. Я благодарю всех за поддержку, буду ждать вас завтра" – сказала Элина.
Напомним, что свой полуфинал Свитолина сыграет сегодня, 19 апреля, а ее соперницей станет румынка Елена Габриэла Русе.
Популярное сейчас
- Подростки избили военного в Киеве: полиция задержала двоих. ВИДЕО
- Шовковский во время матчей продолжает общаться на русском. Журналист предлагает штрафовать. ВИДЕО
- Но в группе могут быть изменения. Динамо определилось со стадионом в квалификации еврокубков
- Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО
- Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне