Свитолина прокомментировала выход в полуфинал турнира в Руане

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу в матче 1/4 финала турнира серии WTA250 в Руане (Франция).

"Этот матч был похожим на вчерашний: борьба в первом сете и контроль игры во втором? Да, это был сложный первый сет. Я тяжело сражалась, она заставила меня поработать. Я рада, как смогла остаться сосредоточенной и показала хорошую игру. Выиграть в двух сетах – это очень приятно.

По полуфиналу против Русе, думаю, это будет хороший матч и хорошая борьба. Я рада, что сыграю еще в одном полуфинале в моей карьере. Я благодарю всех за поддержку, буду ждать вас завтра" – сказала Элина.

Напомним, что свой полуфинал Свитолина сыграет сегодня, 19 апреля, а ее соперницей станет румынка Елена Габриэла Русе.