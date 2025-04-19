Алькарас прокомментировал победу над Де Минором в четвертьфинале турнира в Барселоне

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас, прокомментировал выход в полуфинал турнира серии АТР500 в Барселоне (Испания). Его слова цитирует ВВС:

"Я начал подачу довольно плохо, у меня были некоторые психологические трудности.

Это были первые несколько розыгрышей с моей плохой подачей, потом, я думаю, я значительно улучшился. Я успокоился и снова стал думать положительно. Алекс начал сильно, играл агрессивно и первый сет был действительно напряженным.

Я очень рад, что мне удалось выиграть первый сет, а во втором показал прекрасный теннис, поэтому я действительно счастлив" – сказал Алькарас.

Напомним, что соперником Карлоса в матче 1/2 финала станет французский теннисист Артур Филс (АТР №14).