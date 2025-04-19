Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Алькарас прокомментировал победу над Де Минором в четвертьфинале турнира в Барселоне
Испанец снова борется за титул
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас, прокомментировал выход в полуфинал турнира серии АТР500 в Барселоне (Испания). Его слова цитирует ВВС:
"Я начал подачу довольно плохо, у меня были некоторые психологические трудности.
Это были первые несколько розыгрышей с моей плохой подачей, потом, я думаю, я значительно улучшился. Я успокоился и снова стал думать положительно. Алекс начал сильно, играл агрессивно и первый сет был действительно напряженным.
Я очень рад, что мне удалось выиграть первый сет, а во втором показал прекрасный теннис, поэтому я действительно счастлив" – сказал Алькарас.
Напомним, что соперником Карлоса в матче 1/2 финала станет французский теннисист Артур Филс (АТР №14).
Популярное сейчас
- Байер потребует от Реала компенсацию за Алонсо
- Не останавливающийся швед. Названо количество голов забитым им в текущем сезоне
- Карпаты – Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19.04.2025
- Леся Цуренко опубликовала детали скандального поединка в Индиан-Уэльсе в 2023 году
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
- Красная карточка для кошелька: Милитао будет платить бывшей жене в шесть раз больше