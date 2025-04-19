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Немецкий теннисист Зверев попросил выгнать болельщика за обвинение в насилии

Теннис

Очень неприятная ситуация

Немецкий теннисист Зверев попросил выгнать болельщика за обвинение в насилии

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Немецкий теннисист Александр Зверев (АТР №3) вышел в полуфинал турнира серии АТР500 в Мюнхене. В матче 1/4 соревнований он одолел представителя Нидерландов Таллона Гикспора (АТР №37).

В один из эпизодов игры произошла очень неприятная ситуация. Неизвестный болельщик с трибун выкрикнул в адрес немца слова "Пошел отсюда, женобит". Зверев обратился к главному рефери матча с просьбой выгнать этого мужчину. В итоге осталось непонятным, выполнили просьбу Александра или нет.

В январе Зверев подвергся нападениям со стороны зрителя во время церемонии награждения Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде.

Когда он вышел, чтобы получить свой приз за второе место, один из зрителей громко крикнул: "Австралия верит Оле и Бренде".

В 2020 году 27-летнего мужчину обвинила в домашнем насилии его бывшая девушка Оля Шарипова, а в 2023 году – Бренда Патеа, от которой у него есть ребенок.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Андрей Хижняк
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