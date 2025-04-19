Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Немецкий теннисист Зверев попросил выгнать болельщика за обвинение в насилии
Очень неприятная ситуация
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Немецкий теннисист Александр Зверев (АТР №3) вышел в полуфинал турнира серии АТР500 в Мюнхене. В матче 1/4 соревнований он одолел представителя Нидерландов Таллона Гикспора (АТР №37).
В один из эпизодов игры произошла очень неприятная ситуация. Неизвестный болельщик с трибун выкрикнул в адрес немца слова "Пошел отсюда, женобит". Зверев обратился к главному рефери матча с просьбой выгнать этого мужчину. В итоге осталось непонятным, выполнили просьбу Александра или нет.
В январе Зверев подвергся нападениям со стороны зрителя во время церемонии награждения Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде.
Когда он вышел, чтобы получить свой приз за второе место, один из зрителей громко крикнул: "Австралия верит Оле и Бренде".
В 2020 году 27-летнего мужчину обвинила в домашнем насилии его бывшая девушка Оля Шарипова, а в 2023 году – Бренда Патеа, от которой у него есть ребенок.
Популярное сейчас
- Президент Динамо прокомментировал предстоящие матчи киевлян против Буковины и Шахтера
- В Реале уже нашли замену Лунину? Известно, каким голкипером заинтересовались мадридцы
- Не останавливающийся швед. Названо количество голов забитым им в текущем сезоне
- Свитолина прокомментировала победу над Калининой на турнире в Руане
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО
- Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне