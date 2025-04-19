Свитолина разгромила Русе и вышла в финал Руана

18-й ракетке мира понадобилось 62 минуты, чтобы получить путевку в решающий поединок. Она вышла на корт против румынской теннисистки Елены Габриэлы Русе (№90).

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В первом сете Элина не заметила соперницу, оформив преимущество за 21 минуту (6:0). Во второй партии Русе навязывала борьбу и даже дважды вела в счете, но Свитолина быстро вернула лидерство (6:2).

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В финале украинка встретится с 24-летней представительницей Сербии Ольгой Данилович (№39). Раньше спортсменки никогда не пересекались между собой.