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Свитолина разгромила Русе и вышла в финал Руана
Уверенная победа украинки
Getty Images/Global Images Ukraine
18-й ракетке мира понадобилось 62 минуты, чтобы получить путевку в решающий поединок. Она вышла на корт против румынской теннисистки Елены Габриэлы Русе (№90).
В первом сете Элина не заметила соперницу, оформив преимущество за 21 минуту (6:0). Во второй партии Русе навязывала борьбу и даже дважды вела в счете, но Свитолина быстро вернула лидерство (6:2).
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В финале украинка встретится с 24-летней представительницей Сербии Ольгой Данилович (№39). Раньше спортсменки никогда не пересекались между собой.
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