Свитолина – о финале Руана: Я очень довольна моей игрой

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала выход в финал турнира серии WTA250 в Руане (Франция).

"Я все еще очень довольна моей игрой здесь. У меня были отличные матчи на этом турнире, начиная с первого круга и по сей день. Самая большая мотивация была для меня в начале соревнований, когда Гаэль сказал, что приедет меня поддержать, если я буду в финале. Потому, пожалуй, он приедет завтра за меня поболеть.

Выход в финал – это всегда невероятный опыт для меня, и я всегда была сосредоточена именно на титулах. Я хочу выиграть на этом турнире. Я всегда любила играть во Франции, я чувствую здесь много поддержки и просто получаю удовольствие от выступления" – сказала Элина.