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Свентек – о шестом поражении от Остапенко: У меня были свои моменты, я просто не воспользовалась ими

Теннис

Просто разгром

Свентек – о шестом поражении от Остапенко: У меня были свои моменты, я просто не воспользовалась ими

Getty Images/Global Images Ukraine

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Польская теннисистка, вторая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала поражение от латвийки Елены Остапенко в матче 1/4 финала турнира в немецком Штутгарте.

"Довольна игрой, которую показала во втором сете, но разочарована тем, что не смогла удержать свой уровень в первых геймах третьей партии – это, безусловно, важно. Но я продолжала бороться.

Если сравнить этот матч с нашим поединком в Дохе, то думаю, моя голова была гораздо яснее. Я искала решения и находила их. Несмотря на то, что в первом сете немного нервничала, мне удалось собраться – и это, пожалуй, главное отличие. Думаю, сегодня матч был плотным, и у меня были шансы на победу. Раньше, безусловно, все было по-другому – она шла ва-банк, и каждый удар у нее проходил идеально. Сегодня она допускала ошибки, и у меня были свои моменты. Я просто не воспользовалась ими" – сказала Ига.

Напомним, что в очных противостояниях счет стал 6-0 в пользу Остапенко. Свентек не сумела выиграть ни одного матча против Елены.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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