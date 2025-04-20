  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина победила Данилович в финале турнира в Руане
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина победила Данилович в финале турнира в Руане

Теннис
Обновлено

Элина снова берет титул

Свитолина победила Данилович в финале турнира в Руане

WTA

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №18) победила в финальном поединке турнира серии WTA250 в Руане (Франция). В решающей встрече за главный титул соревнований наша спортсменка одолела сербку Ольгу Данилович (WTA №39).

Счет встречи 2-0 (6-4; 7-6) в пользу Элины, в активе которой 6 подач на вылет, 3 из 5 реализованных брейки, 3 из 5 отыгранных брейки, а в пассиве – 3 двойные ошибки.

В течение игровой недели украинка не отдала ни одной из своих соперниц ни одного сета.

Это был первый очный поединок для двух теннисисток. Свитолина записала в свой актив 18-й титул на уровне WTA. Элина в последний раз выигрывала трофей в мае 2023 года в Страсбурге (Франция).

Свентек – о шестом поражении от Остапенко: У меня были свои моменты, я просто не воспользовалась ими

По теме
yellow-arrow
Свентек – о шестом поражении от Остапенко: У меня были свои моменты, я просто не воспользовалась ими
yellow-arrow
Свитолина – о финале Руана: Я очень довольна моей игрой
yellow-arrow
Свитолина разгромила Русе и вышла в финал Руана
Элина Свитолина Руан
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости