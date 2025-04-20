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Свитолина победила Данилович в финале турнира в Руане
Элина снова берет титул
WTA
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №18) победила в финальном поединке турнира серии WTA250 в Руане (Франция). В решающей встрече за главный титул соревнований наша спортсменка одолела сербку Ольгу Данилович (WTA №39).
Счет встречи 2-0 (6-4; 7-6) в пользу Элины, в активе которой 6 подач на вылет, 3 из 5 реализованных брейки, 3 из 5 отыгранных брейки, а в пассиве – 3 двойные ошибки.
В течение игровой недели украинка не отдала ни одной из своих соперниц ни одного сета.
Это был первый очный поединок для двух теннисисток. Свитолина записала в свой актив 18-й титул на уровне WTA. Элина в последний раз выигрывала трофей в мае 2023 года в Страсбурге (Франция).
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