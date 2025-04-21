Свитолина прокомментировала победу на турнире в Руане

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу на турнире серии WTA250 во французском Руане.

"Приветствую всех! На этом мой французский кончается. Думаю, Гаэль может научить меня еще нескольким словам (смеется).

Во-первых, поздравляю Ольгу с ее турниром, со всем сезоном, поздравляю ее команду с отличной работой. Я хочу поблагодарить всех спонсоров за то, что сделали проведение этого турнира возможным. В самом деле, это было невероятно. Я играла на многих турнирах серии 250, и это тот турнир, где ты действительно хочешь быть и который хочешь выиграть. Особенно когда есть такой прекрасный трофей и он сам мотивирует его получить.

Конечно, спасибо всем болельщикам, медицинской команде, которая поддерживала наше здоровое состояние, это очень важно. А также, конечно, спасибо зрителям, всем, кто приходил каждый день и поддерживал нас, это вы подталкивали нас играть лучше и показывать действительно хороший теннис. Конечно, я также хочу поблагодарить мою команду, которая еженедельно со мной. И также приехавшего Гаэля.

И, конечно, украинцев, которые приходили на мои матчи и поддерживали меня. Слава Украине"