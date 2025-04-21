  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина прокомментировала победу на турнире в Руане
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина прокомментировала победу на турнире в Руане

Теннис
Обновлено

Прекрасное выступление, поздравляем

Свитолина прокомментировала победу на турнире в Руане

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу на турнире серии WTA250 во французском Руане.

"Приветствую всех! На этом мой французский кончается. Думаю, Гаэль может научить меня еще нескольким словам (смеется).

Во-первых, поздравляю Ольгу с ее турниром, со всем сезоном, поздравляю ее команду с отличной работой. Я хочу поблагодарить всех спонсоров за то, что сделали проведение этого турнира возможным. В самом деле, это было невероятно. Я играла на многих турнирах серии 250, и это тот турнир, где ты действительно хочешь быть и который хочешь выиграть. Особенно когда есть такой прекрасный трофей и он сам мотивирует его получить.

Конечно, спасибо всем болельщикам, медицинской команде, которая поддерживала наше здоровое состояние, это очень важно. А также, конечно, спасибо зрителям, всем, кто приходил каждый день и поддерживал нас, это вы подталкивали нас играть лучше и показывать действительно хороший теннис. Конечно, я также хочу поблагодарить мою команду, которая еженедельно со мной. И также приехавшего Гаэля.

И, конечно, украинцев, которые приходили на мои матчи и поддерживали меня. Слава Украине"

По теме
yellow-arrow
Свитолина победила Данилович в финале турнира в Руане
yellow-arrow
Свентек – о шестом поражении от Остапенко: У меня были свои моменты, я просто не воспользовалась ими
yellow-arrow
Свитолина – о финале Руана: Я очень довольна моей игрой
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости