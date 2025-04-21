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Известная украинская теннисистка рассказала о возвращении из российского плена ее близкого родственника

Теннис
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Невероятное счастье

Известная украинская теннисистка рассказала о возвращении из российского плена ее близкого родственника

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала поклонникам, что вчера, 20 апреля из российского плена вернулся ее родственник. Соответствующий пост наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Вчера из вражеского плена вернулся мой родственник... После трех лет плена...

С Пасхой всех. Благодарю Бога за этот подарок. И да будет больше хороших новостей для всех нас" – написала Леся.

Напомним, что в рамках большого обмена вчера, 20 апреля на родину вернулось 277 украинских воинов.

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