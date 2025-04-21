Известная украинская теннисистка рассказала о возвращении из российского плена ее близкого родственника

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала поклонникам, что вчера, 20 апреля из российского плена вернулся ее родственник. Соответствующий пост наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Вчера из вражеского плена вернулся мой родственник... После трех лет плена...

С Пасхой всех. Благодарю Бога за этот подарок. И да будет больше хороших новостей для всех нас" – написала Леся.

Напомним, что в рамках большого обмена вчера, 20 апреля на родину вернулось 277 украинских воинов.