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Руне прокомментировал победу над Алькарасом в финале турнира в Барселоне

Теннис
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Руне прокомментировал победу над Алькарасом в финале турнира в Барселоне

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Датский теннисист, девятая ракетка мира Хольгер Руне прокомментировал победу в финале турнира серии АТР500 в Барселоне (Испания) над местным Карлосом Алькарасом (АТР №2). Его слова цитирует SkySports:

"Это был такой отличный матч. Сначала я был немного напряжен, потому что Карлос, ясное дело, играет в великолепный теннис. Мне пришлось много дышать и обрести свой ритм. После того как он сломал меня, я больше включился в матч и играл в свой теннис. Первый сет был большим сражением, было очень важно выиграть его и набрать обороты. Я очень горжусь собой" – сказал Руне.

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