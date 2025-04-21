Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Руне прокомментировал победу над Алькарасом в финале турнира в Барселоне
Выдающийся результат
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Датский теннисист, девятая ракетка мира Хольгер Руне прокомментировал победу в финале турнира серии АТР500 в Барселоне (Испания) над местным Карлосом Алькарасом (АТР №2). Его слова цитирует SkySports:
"Это был такой отличный матч. Сначала я был немного напряжен, потому что Карлос, ясное дело, играет в великолепный теннис. Мне пришлось много дышать и обрести свой ритм. После того как он сломал меня, я больше включился в матч и играл в свой теннис. Первый сет был большим сражением, было очень важно выиграть его и набрать обороты. Я очень горжусь собой" – сказал Руне.
Популярное сейчас
- Футбольный Велетень, класс Ярмоленко, дубль Цары и прорыв Невеса. Символическая сборная 25-го тура УПЛ
- Очередное поражение Черноморца, триумф Кривбасса, ассист Зинченко, Реал вырвал победу. Главные новости за 20 апреля
- Кубок Украины. Может сложиться ситуация, при которой Шахтеру будет выгодна победа в турнире Динамо
- Леся Цуренко опубликовала детали скандального поединка в Индиан-Уэльсе в 2023 году
- Неймар удивил свою возлюбленную трогательным сюрпризом на её день рождения
- Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне