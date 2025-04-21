Руне прокомментировал победу над Алькарасом в финале турнира в Барселоне

Датский теннисист, девятая ракетка мира Хольгер Руне прокомментировал победу в финале турнира серии АТР500 в Барселоне (Испания) над местным Карлосом Алькарасом (АТР №2). Его слова цитирует SkySports:

"Это был такой отличный матч. Сначала я был немного напряжен, потому что Карлос, ясное дело, играет в великолепный теннис. Мне пришлось много дышать и обрести свой ритм. После того как он сломал меня, я больше включился в матч и играл в свой теннис. Первый сет был большим сражением, было очень важно выиграть его и набрать обороты. Я очень горжусь собой" – сказал Руне.