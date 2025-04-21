Самое милое фото дня: Как Свитолина и Монфис проверку на допинг проходили

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка вместе со своим мужем, французом Гаэлем Монфисом прошли антидопинговую проверку. Соответствующий снимок Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Люблю" ранние утра, когда мы синхронно проходим антидопинговый контроль"