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Самое милое фото дня: Как Свитолина и Монфис проверку на допинг проходили

Теннис
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Обязательная процедура

Самое милое фото дня: Как Свитолина и Монфис проверку на допинг проходили

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка вместе со своим мужем, французом Гаэлем Монфисом прошли антидопинговую проверку. Соответствующий снимок Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Люблю" ранние утра, когда мы синхронно проходим антидопинговый контроль"

Самое милое фото дня: Как Свитолина и Монфис проверку на допинг проходили - изображение 1

Напомним, что ранее Свитолина прокомментировала победу на турнире в Руане.

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