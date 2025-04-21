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WTA обновили рейтинг: Свитолина поднимается еще выше, Костюк выпадает из ТОП-30
Обновленный перечень лучших
Getty Images/Global Images Ukraine
Женская теннисная ассоциация обновила список лучших теннисисток мира. В ТОП-3 перемен не произошло, лидером по-прежнему является Арина Соболенко, вторая позиция у польки Иги Свентек, а ТОП-3 замыкает американка Джессика Пегула.
Что касается украинок, то Элина Свитолина остается первой ракеткой нашего государства и улучшила свою позицию, переместившись с 18 на 17 место. Марта Костюк существенно ухудшила свои дела, занимая вместо 25 теперь 36-ю позицию. ТОП-3 замыкает Даяна Ястремская, которая продолжает идти 46-й.
74 (-9) Ангелина Калинина
99 (+4) Юлия Стародубцева
147 (-8) Дарья Снигур
223 (-7) Анастасия Соболева
241 (+2) Леся Цуренко
247 (+1) Валерия Страхова
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