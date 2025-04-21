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Остапенко разгромила Сабаленко в финале турнира в Штутгарте

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Эту девушку не остановить

Остапенко разгромила Сабаленко в финале турнира в Штутгарте

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Латвийская теннисистка Елена Остапенко (WTA №24) победила в финале турнира серии WTA500 в Штутгарте (Германия). В решающем поединке за главный титул соревнований она победила "нейтралку", первую ракетку планеты Арину Соболенко.

Счет встречи 2-0 (6-4; 6-1) в пользу Остапенко, в активе которой 4 подачи на вылет, 6 из 11 реализованных брейков, 1 из 3 реализованный брейк, а в пассиве – 4 двойных ошибок.

Для латышки это девятый титул в ее карьере (второй – на грунте). Елена вернется в ТОП-20 мирового рейтинга. В очных противостояниях счет стал 3-1, но все еще в пользу Соболенко.

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