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Названы призовые Мастерса в Мадриде

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Победитель получит солидную сумму

Названы призовые Мастерса в Мадриде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Организаторы теннисного турнира категории "Мастерс" в испанском Мадриде объявили суммы призовых, которые получат теннисисты в мужской части соревнований, пишет АТР Tour.

Победитель турнира получит € 985 тыс., финалист – € 524 тыс., участники матчей 1/2 финала – € 291 тыс., четвертьфиналисты – по € 165 тыс., прошедшие в четвёртый круг – по € 90 тыс., участники третьего круга – по € 53 тыс., за участие во втором круге турнира – € 30 тыс., в первом круге – почти € 21 тыс.

Отметим, что чемпионы в парном разряде получат € 400 тыс., финалисты – € 212 тыс., а те, кто сможет сыграть лишь в первом круге парного разряда, – € 16 тыс.

Сам же турнир категории "Мастерс" в Мадриде пройдёт с 23 апреля по 4 мая.

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