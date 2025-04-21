Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Одна из лучших украинских теннисисток отказалась от участия в турнире WTA-1000 в Мадриде
Причиной этого названа болезнь теннисистки
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина была вынуждена отказаться от участия в турнире WTA 1000 в Мадриде из-за болезни, сообщили организаторы соревнований.
Накануне в столице Испании состоялась жеребьевка основной сетки, по результатам которой наша спортсменка должна была встретиться в первом круге с румынкой Ириной-Камелией Бегу.
Место Калининой в основной сетке займет игрок из квалификации или "лаки лузер". Организаторы пока не уточнили, кто именно заменит украинку.
Напомним, что турнир Madrid Open, проходящий на грунтовых кортах, является ключевым этапом подготовки к Roland Garros.
Популярное сейчас
- Самое милое фото дня: Как Свитолина и Монфис проверку на допинг проходили
- В Ватикане умер Папа Римский Франциск
- УАФ назначил арбитров на матчи 1/2 финала Кубка Украины
- Свитолина – о финале Руана: Я очень довольна моей игрой
- Неймар удивил свою возлюбленную трогательным сюрпризом на её день рождения
- Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне