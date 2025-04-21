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Одна из лучших украинских теннисисток отказалась от участия в турнире WTA-1000 в Мадриде

Теннис

Причиной этого названа болезнь теннисистки

Одна из лучших украинских теннисисток отказалась от участия в турнире WTA-1000 в Мадриде

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина была вынуждена отказаться от участия в турнире WTA 1000 в Мадриде из-за болезни, сообщили организаторы соревнований.

Накануне в столице Испании состоялась жеребьевка основной сетки, по результатам которой наша спортсменка должна была встретиться в первом круге с румынкой Ириной-Камелией Бегу.

Место Калининой в основной сетке займет игрок из квалификации или "лаки лузер". Организаторы пока не уточнили, кто именно заменит украинку.

Напомним, что турнир Madrid Open, проходящий на грунтовых кортах, является ключевым этапом подготовки к Roland Garros.

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Ангелина Калинина
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