Одна из лучших украинских теннисисток отказалась от участия в турнире WTA-1000 в Мадриде

Украинская теннисистка Ангелина Калинина была вынуждена отказаться от участия в турнире WTA 1000 в Мадриде из-за болезни, сообщили организаторы соревнований.

Накануне в столице Испании состоялась жеребьевка основной сетки, по результатам которой наша спортсменка должна была встретиться в первом круге с румынкой Ириной-Камелией Бегу.

Место Калининой в основной сетке займет игрок из квалификации или "лаки лузер". Организаторы пока не уточнили, кто именно заменит украинку.

Напомним, что турнир Madrid Open, проходящий на грунтовых кортах, является ключевым этапом подготовки к Roland Garros.