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Алькарас: Все восхищаются Надалем за то, что он сделал, особенно на грунте

Теннис

Рафа дал много полезных советов Карлосу

Алькарас: Все восхищаются Надалем за то, что он сделал, особенно на грунте

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, дал ли ему какой-либо совет 22-кратный победитель мэйджоров Рафаэль Надаль после поражения на турнире ATP-500 в Барселоне (Испания).

В матче за титул в Барселоне Алькарас потерпел поражение от 13-го номера рейтинга датчанина Хольгера Руне. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:2.

"Он не давал мне советов, но написал, чтобы подбодрить меня, надеясь, что ничего серьёзного нет и я смогу вернуться к тренировкам и игре в Мадриде. Думаю, все, даже я, играющий в теннис и знающий, что значит быть в туре, восхищаются Рафой за то, что он сделал, особенно на грунте. Но когда ты переживаешь эти вещи изнутри, то ценишь их ещё больше. Очень сложно всегда быть на 100% готовым физически и морально, неделя за неделей. Выиграть всё подряд практически невозможно, и когда ты испытываешь это на собственном опыте, то ценишь это ещё больше", — сказал Алькарас на пресс-конференции.

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