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Новак Джокович появился в стильном костюме на церемонии Laureus
Серб является абсолютным рекордсменом данной премии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", олимпийский чемпион 2024 года, бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал гостем 25-й церемонии вручения наград Laureus World Sports Awards, которая сегодня, 21 апреля, проходит в Мадриде (Испания). Мероприятие принимает исторический дворец Palacio de Cibeles.
На церемонии у Джоковича ответственная роль – он вручил награду победителю номинации "Спортсмен года", им стал двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира в прыжках с шестом шведский рекордсмен Арман Дюплантис.
Отметим, что Джокович является абсолютным рекордсменом данной премии. Он выигрывал её в номинации "Спортсмен года» пять раз за карьеру.
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