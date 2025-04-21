Новак Джокович появился в стильном костюме на церемонии Laureus

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", олимпийский чемпион 2024 года, бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал гостем 25-й церемонии вручения наград Laureus World Sports Awards, которая сегодня, 21 апреля, проходит в Мадриде (Испания). Мероприятие принимает исторический дворец Palacio de Cibeles.

На церемонии у Джоковича ответственная роль – он вручил награду победителю номинации "Спортсмен года", им стал двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира в прыжках с шестом шведский рекордсмен Арман Дюплантис.

Отметим, что Джокович является абсолютным рекордсменом данной премии. Он выигрывал её в номинации "Спортсмен года» пять раз за карьеру.