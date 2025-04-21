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Рафаэль Надаль стал лауреатом премии Laureus-2025 в номинации Икона спорта
Испанец был дважды признан спортсменом года
Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль стал лауреатом 25-й премии Laureus World Sports Awards в номинации "Икона спорта".
Отметим, что Надаль дважды оказывался спортсменом года по версии Laureus — в 2011 и 2021 году. Рекордсменами по данной награде являются главные соперники в карьере испанца — Новак Джокович и Роджер Федерер (у обоих по пять).
Согласно регламенту, шорт-листы номинаций Laureus формируются путём голосования более чем 1000 спортивных СМИ из более чем 70 стран. После чего Всемирная спортивная академия Laureus выбирает победителей данных шорт-листов.
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