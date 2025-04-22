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Джокович рассказал, сколько времени еще будет выступать на профессиональном корте

Теннис
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Неопределенность в воздухе

Джокович рассказал, сколько времени еще будет выступать на профессиональном корте

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, сколько еще планирует выступать в профессиональном спорте.

"Не знаю, сколько мне времени осталось. А вы знаете? Я тоже понятия не имею.

Это самый большой успех в моей карьере (о золоте Олимпийских игр – прим). Это для моей страны, на Олимпийских играх, которые проходят всего раз в четыре года. И вся история, которая у меня была на этих соревнованиях, с тремя полуфиналами, где мне не повезло. В 37 лет, в Париже, с женой и детьми. Это было как в кино. Я никогда не испытывал таких эмоций на теннисном корте" – сказал Новак.

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Источник:
ua.tribuna
Опубликовал: Андрей Хижняк
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