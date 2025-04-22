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Остапенко прокомментировала победу на турнире в Штутгарте
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https://www.gettyimages.com/Ukraine
Латвийская теннисистка Елена Остапенко (WTA №18) прокомментировала
"Честно говоря, я никому об этом не говорила, держала все в себе, но с первого дня у меня была уверенность. Такое странное, но в хорошем смысле чувство. Как только я сюда приехала, почувствовала, что на этой неделе произойдет что-то особенное. Я была почти уверена, что могу выиграть этот турнир" – сказала Елена после завершения поединка.
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