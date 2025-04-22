Как Свитолина к титулу в Руане шла: Подборка лучших ударов украинки на турнире. Видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №17) завоевала свой 18-й титул на уровне WTA. В финальном поединке турнира серии WTA250 в Руане (Франция) наша спортсменка победила сербку Ольгу Данилович.

Пресс-служба WTA опубликовала подборку лучших ударов Элины в течение турнира, которые помогли ей взять титул.