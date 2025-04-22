  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Как Свитолина к титулу в Руане шла: Подборка лучших ударов украинки на турнире. Видео
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Как Свитолина к титулу в Руане шла: Подборка лучших ударов украинки на турнире. Видео

Теннис
Обновлено

Это было феерично

Как Свитолина к титулу в Руане шла: Подборка лучших ударов украинки на турнире. Видео

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №17) завоевала свой 18-й титул на уровне WTA. В финальном поединке турнира серии WTA250 в Руане (Франция) наша спортсменка победила сербку Ольгу Данилович.

Пресс-служба WTA опубликовала подборку лучших ударов Элины в течение турнира, которые помогли ей взять титул.

Джокович рассказал, сколько времени еще будет выступать на профессиональном корте

По теме
yellow-arrow
Остапенко прокомментировала победу на турнире в Штутгарте
yellow-arrow
Джокович рассказал, сколько времени еще будет выступать на профессиональном корте
yellow-arrow
Рафаэль Надаль стал лауреатом премии Laureus-2025 в номинации Икона спорта
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости