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Как Свитолина к титулу в Руане шла: Подборка лучших ударов украинки на турнире. Видео
Это было феерично
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №17) завоевала свой 18-й титул на уровне WTA. В финальном поединке турнира серии WTA250 в Руане (Франция) наша спортсменка победила сербку Ольгу Данилович.
Пресс-служба WTA опубликовала подборку лучших ударов Элины в течение турнира, которые помогли ей взять титул.
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