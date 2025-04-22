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Бадоса: Обидно, что все мои трудности выпадают на Мадрид
Девятая ракета мира - о турнире WTA-1000 в Мадриде
фото - rolandgarros.com
Девятая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась своим отношением к турниру WTA-1000 в Мадриде.
"Мне обидно, что все эти тяжёлые моменты выпадают у меня именно в Мадриде, но, если не считать этого, прошлый год очень многому меня научил - доказать самой себе, что, несмотря ни на что, я могу снова быть на своём уровне.
Когда ты возвращаешься после такой долгой травмы, у тебя появляются сомнения. Если я уже сделала это однажды - смогу ли снова? Никогда не знаешь, и появляются вопросы. Поэтому нужно снова доказать это себе, сделать это во второй раз, и так быстро - за шесть-семь месяцев. Это даёт мне огромную уверенность и помогает в такие моменты, как сейчас, когда я пропустила много важных турниров", - приводит слова Бадосы Eurosport Spain.
Напомним, испанка не принимала участие в матчах этого сезона с турнира WTA-1000 в Майами. Она снялась со встречи четвёртого круга с филиппинкой Александрой Эалой.
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