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Дрейпер: Синнер не заслуживает ненависти, которую получает

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Шестая ракетка мира тепло высказался о Яннике Синнере

Дрейпер: Синнер не заслуживает ненависти, которую получает

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер тепло высказался о трёхкратном чемпионе турниров «Большого шлема», первой ракетке мира итальянце Яннике Синнере, который в данный момент отбывает дисквалификацию из-за положительного допинг-теста.

"Когда люди спрашивают меня о Яннике, я говорю правду – я думаю, что он действительно искренний, приятный человек и, кроме того, невероятный игрок. Я уверен, что в этой ситуации [допинг-скандале] он вообще ни о чём не имел ни малейшего представления. Так устроена жизнь - иногда случаются ошибки.

Что касается того, как я отношусь к нему как к человеку, я думаю, что людям важно знать и признавать, что этот парень - добросердечный и хороший человек. Он не заслуживает той ненависти, которую получает", - приводит слова Дрейпера BBC Sport.

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