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Стефанос Циципас и Паула Бадоса готовятся сыграть свадьбу
Об этом теннисисты намекнули на церемонии вручения наград Laureus World Sports Awards
Ken Mckinnon / X.
Двукратный финалист турниров серии "Большого шлема", 18-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас и девятая ракетка мира испанка Паула Бадоса неоднозначно объяснили тот факт, что решили надеть белые наряды на 25-ю церемонию вручения наград Laureus World Sports Awards, которая 21 апреля прошла в Мадриде (Испания).
Циципас: Белый – мой любимый цвет. Именно поэтому мне нравится Уимблдон.
Бадоса: Возможно, это такой греческий цвет. У него очень греческие вайбы.
Циципас: Это греческий цвет, греческая свадьба.
Бадоса: Может быть, это знак (начала улыбаться и в шутку закрывать камеру рукой).
Циципас: Никогда не знаешь, никогда не знаешь.
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