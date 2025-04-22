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Стефанос Циципас и Паула Бадоса готовятся сыграть свадьбу

Теннис

Об этом теннисисты намекнули на церемонии вручения наград Laureus World Sports Awards

Стефанос Циципас и Паула Бадоса готовятся сыграть свадьбу

Ken Mckinnon / X.

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный финалист турниров серии "Большого шлема", 18-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас и девятая ракетка мира испанка Паула Бадоса неоднозначно объяснили тот факт, что решили надеть белые наряды на 25-ю церемонию вручения наград Laureus World Sports Awards, которая 21 апреля прошла в Мадриде (Испания).

Циципас: Белый – мой любимый цвет. Именно поэтому мне нравится Уимблдон.

Бадоса: Возможно, это такой греческий цвет. У него очень греческие вайбы.

Циципас: Это греческий цвет, греческая свадьба.

Бадоса: Может быть, это знак (начала улыбаться и в шутку закрывать камеру рукой).

Циципас: Никогда не знаешь, никогда не знаешь.

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