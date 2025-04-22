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Четырехкратная победительница турниров серии Большого шлема уступила на старте турнира в Мадриде
Неожиданное поражение
Getty Images/Global Images Ukraine
Четырёхкратная победительница турниров серии "Большого шлема", 55-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В первом круге она уступила итальянке Лючии Бронцетти (59-й номер рейтинга).
Мадрид. Первый круг
Наоми Осака - Лючия Бронцетти 4:6, 6:2, 4:6
Матч продолжался 2 часа 22 минуты. За это время Осака выполнила семь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 15. На счету Бронцетти ни одного эйса, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.
Во втором круге турнира в Мадриде Бронцетти сразится с пятой ракеткой мира американкой Мэдисон Киз.
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