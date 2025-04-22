Леся Цуренко: На мою карьеру влияет несколько факторов

Украинская теннисистка Леся Цуренко высказалась о своей карьере и о её возможном завершении.

Напомним, что она не выходила на корт с осени 2024 года.

"На мою карьеру влияет несколько факторов, это (суд с WTA) один из них. Кроме того, на фоне стресса – особенно стресса пребывания на турнирах – у меня появились некоторые проблемы со здоровьем. С иммунной системой".

"Поэтому я вынуждена была сделать паузу, чтобы восстановить себя и свой организм, чтобы хоть как-то стабилизировалась нервная система. А дальше увидим. Ибо эта ситуация не отпускает меня ни на день".

"Правда. Она всегда в моей голове", – сказала Цуренко.