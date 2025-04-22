  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Леся Цуренко: На мою карьеру влияет несколько факторов

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леся Цуренко: На мою карьеру влияет несколько факторов

Теннис

Украинка уже не раз думала об уходе из спорта

Леся Цуренко: На мою карьеру влияет несколько факторов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко высказалась о своей карьере и о её возможном завершении.

Напомним, что она не выходила на корт с осени 2024 года.

"На мою карьеру влияет несколько факторов, это (суд с WTA) один из них. Кроме того, на фоне стресса – особенно стресса пребывания на турнирах – у меня появились некоторые проблемы со здоровьем. С иммунной системой".

"Поэтому я вынуждена была сделать паузу, чтобы восстановить себя и свой организм, чтобы хоть как-то стабилизировалась нервная система. А дальше увидим. Ибо эта ситуация не отпускает меня ни на день".

"Правда. Она всегда в моей голове", – сказала Цуренко.

По теме
yellow-arrow
Четырехкратная победительница турниров серии Большого шлема уступила на старте турнира в Мадриде
yellow-arrow
Стефанос Циципас и Паула Бадоса готовятся сыграть свадьбу
yellow-arrow
Дрейпер: Синнер не заслуживает ненависти, которую получает
Леся Цуренко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tribuna
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости