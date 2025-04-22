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Леся Цуренко: На мою карьеру влияет несколько факторов
Украинка уже не раз думала об уходе из спорта
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко высказалась о своей карьере и о её возможном завершении.
Напомним, что она не выходила на корт с осени 2024 года.
"На мою карьеру влияет несколько факторов, это (суд с WTA) один из них. Кроме того, на фоне стресса – особенно стресса пребывания на турнирах – у меня появились некоторые проблемы со здоровьем. С иммунной системой".
"Поэтому я вынуждена была сделать паузу, чтобы восстановить себя и свой организм, чтобы хоть как-то стабилизировалась нервная система. А дальше увидим. Ибо эта ситуация не отпускает меня ни на день".
"Правда. Она всегда в моей голове", – сказала Цуренко.
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