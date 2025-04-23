  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Завацкая охарактеризовала Свитолину, Костюк и сестер Киченок

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Завацкая охарактеризовала Свитолину, Костюк и сестер Киченок

Теннис
Обновлено

Партнерши по сборной

Завацкая охарактеризовала Свитолину, Костюк и сестер Киченок

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Катарина Завацкая дала краткие характеристики своим партнершам по сборной – Элине Свитолиной, Марте Костюк и сестрам Киченок. Ее слова цитирует sport.ua:

"Элина такая очень ярая. Играла с ней сеты, все проиграла (смеется). Она топ-игрок. Что здесь сказать. Она сильно бьет под заднюю линию, мало дает каких-то нейтральных ударов. Где-то, если я коротко сыграла, можно забыть о победе в розыгрыше. Ее игра очень точная, стабильная и быстро она играет, глубоко.

Настроение Элины очень сфокусировано на тренировках, она выкладывается и тренирует свою игру, совершенствует ее. Посмотрите, сколько раз она достигала четвертьфиналов и полуфиналов на турнирах Большого Шлема. Это считается самым большим топом в нашем спорте, поэтому я рада, что смогла потренироваться с ней и почувствовать ее уровень – самый высокий уровень тенниса в нашем виде спорта.

С Мартой я не тренировалась много, только разминала ее и играла пару. Но когда смотрела ее матчи, то, конечно, увидела, на каком и она высоком уровне, как она вкладывается в удар, какой у нее тяжелый мяч летит. Обладает очень хорошей физикой. Марта такая атлетическая очень. Имеет точные удары, четкие зоны. Она может делать все, что хочет на корте. Она имеет много выбора в плане, что она может сделать с мячом. Очень нравится, как она играет.

Мы тренировали пару с Надей и Людой, мне нравится с ними тренироваться. Они сильно и быстро бьют под заднюю линию, а также хорошо держат мяч. И весело с ними играть пару очень интересно. Все происходит так резко, поэтому, конечно, тоже чувствуется, что они играют на высоком уровне" – сказала Завацкая.

Свитолина рассказала шокирующие подробности о процедуре прохождения допинг-теста

По теме
yellow-arrow
Свитолина рассказала шокирующие подробности о процедуре прохождения допинг-теста
yellow-arrow
Надаль: Я уверен, что Синнер невиновный и порядочный человек
yellow-arrow
Леся Цуренко: На мою карьеру влияет несколько факторов
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости