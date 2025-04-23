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Бадоса: Я бы соврала, если бы сказала, что сейчас в отличной форме
Надо пройти реабилитацию
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала свое состояние и рассказала о процессе восстановления от травмы. Ее слова цитирует the tennis gazette.com:
"Я бы соврала, если бы сказала, что сейчас в отличной форме. Я нахожусь в процессе восстановления. Это, пожалуй, одно из самых сложных обновлений, потому что эта травма совсем не похожа на то, через что я проходила раньше.
Это было что-то, что буквально действовало мне на нервы. Я чувствовала себя ужасно даже в повседневной жизни. Я постоянно чувствовала боль, у меня были проблемы со сном, мне было тяжело ходить – это было очень тяжело" – сказала Паула.
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