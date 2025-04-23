Бадоса: Я бы соврала, если бы сказала, что сейчас в отличной форме

Испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала свое состояние и рассказала о процессе восстановления от травмы. Ее слова цитирует the tennis gazette.com:

"Я бы соврала, если бы сказала, что сейчас в отличной форме. Я нахожусь в процессе восстановления. Это, пожалуй, одно из самых сложных обновлений, потому что эта травма совсем не похожа на то, через что я проходила раньше.

Это было что-то, что буквально действовало мне на нервы. Я чувствовала себя ужасно даже в повседневной жизни. Я постоянно чувствовала боль, у меня были проблемы со сном, мне было тяжело ходить – это было очень тяжело" – сказала Паула.