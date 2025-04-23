Квитова покидает турнир в Мадриде на самом его старте

Чешская теннисистка, экс-вторая ракетка мира Петра Квитова (WTA №946) проиграла на старте турнира в Мадриде (Испания). В первом поединке она уступила представительнице США Кэти Волынец (WTA №70).

Счет матча 2-0 (6-4; 6-0) в пользу триумфаторки встречи, в активе которой 1 подача на вылет, 7 реализованных брейков, 11 отыгранных брейков, а в пассиве – 1 двойная ошибка.

Это была первая очная встреча двух теннисисток. Квитова проиграла свой четвертый (из четырех сыгранных) матч после возвращения из декрета. В следующем раунде соревнований Волынец сыграет против "нейтралки" Дианы Шнайдер (WTA №13).