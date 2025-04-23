  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Квитова покидает турнир в Мадриде на самом его старте

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Квитова покидает турнир в Мадриде на самом его старте

Теннис

Легенда уступает почти без шансов

Квитова покидает турнир в Мадриде на самом его старте

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чешская теннисистка, экс-вторая ракетка мира Петра Квитова (WTA №946) проиграла на старте турнира в Мадриде (Испания). В первом поединке она уступила представительнице США Кэти Волынец (WTA №70).

Счет матча 2-0 (6-4; 6-0) в пользу триумфаторки встречи, в активе которой 1 подача на вылет, 7 реализованных брейков, 11 отыгранных брейков, а в пассиве – 1 двойная ошибка.

Это была первая очная встреча двух теннисисток. Квитова проиграла свой четвертый (из четырех сыгранных) матч после возвращения из декрета. В следующем раунде соревнований Волынец сыграет против "нейтралки" Дианы Шнайдер (WTA №13).

Бадоса: Я бы соврала, если бы сказала, что сейчас в отличной форме

По теме
yellow-arrow
Бадоса: Я бы соврала, если бы сказала, что сейчас в отличной форме
yellow-arrow
Завацкая охарактеризовала Свитолину, Костюк и сестер Киченок
yellow-arrow
Свитолина рассказала шокирующие подробности о процедуре прохождения допинг-теста
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости